Moto G Pure to nowy smartfon marki Motorola, który doczekał się przecieku. W sieci pojawiły się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Będzie to urządzenie z niższej półki cenowej. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Motorola Moto G Pure i co ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.

Motorola Moto G Pure to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks, opublikował rendery telefonu. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć, jak wygląda to urządzenie i co ma do zaoferowania. Znana jest też częściowa specyfikacja techniczna.











Motorola Moto G Pure ma 6,5-calowy ekran AMOLED HD+. Jest to panel ze wcięciem w postaci łezki, w którym umieszczono kamerkę 5 MP do selfie. Z tyłu obudowy znajdziemy podwójny aparat fotograficzny, który składa się z sensorów 48 i 2 MP. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 4000 mAh.

Moto G Pure ma również procesor MediaTek Helio G25. Układ wspomagany jest przez 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Urządzenie ma wymiary 167 x 76,5 x 8,6 mm. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G Pure – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G25

3 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

167 x 76,5 x 8,6 mm

Android 11

