Realme GT Neo 2 doczekał się oficjalnej premiery. Smartfon zadebiutował w Chinach, gdzie jego cena jest naprawdę atrakcyjna. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje 6,62-calowy ekran AMOLED i procesor Snapdragon 870. Zobaczmy, co jeszcze ma do zaoferowania Realme GT Neo 2 i ile kosztuje.

Cena Realme GT Neo 2 w Chinach została ustalona na poziomie 2499 juanów (ok. 1525 zł) za model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. W przypadku topowej konfiguracji znajdziemy 12 GB pamięci i 256 GB miejsca za 2999 juanów (ok. 1830 zł). Kwoty są więc naprawdę atrakcyjne.

Cena Realme GT Neo 2 atrakcyjna, a specyfikacja rzeczowa

Realme GT Neo 2 ma 6,62-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 870 i baterię 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 65 W. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma główny sensor 64 MP. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

199,8 g

Android 11

