Google Pixel 6 Pro to smartfon, który pojawiał się w przeciekach niejednokrotnie. Premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu, a tymczasem nowe telefony dostrzeżono na stronie FCC, gdzie urządzenia certyfikowano. Łącznie jest to sześć różnych modeli o nazwach kodowych zaczynających się od frazy A4RG. Część z nich ma Wi-Fi 6E i UWB.

Wi-Fi 6E to najnowszy standard tej łączności bezprzewodowej, który pojawia się w droższych telefonach coraz częściej. Nie zabraknie go też w Google Pixel 6 Pro. Z informacji ujawnionych przez FCC wynika jednak, że tylko trzy z sześciu certyfikowanych modeli obsługuje to rozwiązanie. Następnie mamy UWB, czyli Ultra Wideband, co najpierw zaczęło stosować Apple w iPhone’ach.









Google Pixel 6 Pro z Wi-F 6E i UWB oraz różnymi modemami 5G

Google Pixel 6 Pro otrzyma również różne modemy 5G. Część z nich zapewni łączność z szybszym standardem mmWave. W pozostałych natomiast zostanie tylko zapewniona łączność z użyciem Sub-6 GHz. Premiera telefonów ma odbyć się w drugiej połowie października.

źródło: AndroidPolice