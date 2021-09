Honor 20 Play Pro to nowy smartfon chińskiej marki. Urządzenie debiutuje w Chinach. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna telefonu. Znajdziemy tu 6,53-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ czy procesor MediaTek Helio G80. Zobaczmy, co jeszcze ma do zaoferowania Honor 20 Play Pro.