Samsung Galaxy S22 w najmniejsze wersji ma otrzymać tylko nieco ponad 6-calowy ekran. Jeśli tak będzie, to będzie to najmniejszy flagowiec Koreańczyków od czasów modelu S9. Informacje na ten temat przekazał sprawdzony leaker. Przy okazji dowiadujemy się, że Samsung Galaxy S22 dostanie małą baterię.

Samsung Galaxy S22 będzie dostępny w trzech wersjach. Najmniejszy z flagowców otrzyma wyświetlacz o przekątnej tylko nieco ponad 6 cali. Tak małego flagowca z serii S nie było od czasów modelu S9. To samo źródło wspomina również o pojemności baterii, która znajdzie się pod obudową.

Samsung Galaxy S22 ma otrzymać wyświetlacz o przekątnej 6,06 cala. Co ciekawe, mamy też spodziewać się zmiany proporcji ekranu. Dotychczasowe 21:9 zostanie zamienione na 19,3:9. Sam współczynnik pokrycia panelu do przodu obudowy ma jednak wzrosnąć. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się węższych ramek.

Samsung Galaxy S22 to także mniejsza bateria

Jeśli plotki są prawdziwe, to Samsung Galaxy S22 dostanie także mniejszą baterię względem poprzednika. Jej pojemność ma zmaleć do 3700 mAh. Akumulator będzie więc mniejszy, co pewnie przełoży się na czas pracy na jednym naładowaniu. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Do premiery jest jeszcze sporo czasu i do tego czasu nowe flagowce koreańskiej marki będą z pewnością obiektem mnóstwa przecieków.

źródło