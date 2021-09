Huawei Mate 50 Pro to flagowiec, którego tegoroczna premiera stała pod znakiem zapytania. Nowe plotki mówią jednak o tym, że smartfon może zadebiutować jeszcze w 2021 r. i to w całkiem niedługim czasie. Chiński gigant może zaprezentować Huawei Mate 50 Pro już jesienią.

Huawei Mate 50 Pro to wyczekiwany flagowiec przez fanów chińskiej marki, ale ostatnie plotki mówiły o tym, że w tym roku go nie zobaczymy. Teraz pojawiły się nowe informacje w tym temacie i te zakładają inny scenariusz. Gigant może szykować się do premiery telefonu i ta w rzeczywistości może być bardzo nieodległa.

Informacje na ten temat przekazał ekspert DSCC, David Naranjo. Według niego Huawei Mate 50 Pro może zostać zaprezentowany już w październiku. Jest to z pewnością niespodzianka. Tym bardziej, że w przyszłym miesiącu rzeczywiście ma odbyć się specjalny event poświęcony globalnej premierze nowych produktów. Na miejsce wybrano Wiedeń.

Huawei Mate 50 Pro z możliwą premierą za kilka tygodni

Smartfon Huawei Mate 50 Pro jeśli miałby zadebiutować w przyszłym miesiącu, to datą premiery mógłby być 21 października. To właśnie tego dnia firma organizuje w Wiedniu specjalną konferencję. Tam jednak spodziewamy się globalnej wersji flagowca z serii P50. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło