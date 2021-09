Realme Narzo 50A to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Urządzenie zadebiutuje w przyszłym tygodniu. Tymczasem już teraz wiemy, jaki ma design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, jak wygląda Realme Narzo 50A i co już o nim wiemy.

Realme Narzo 50A to smartfon, który już pojawiał się w wyciekach. Oficjalna premiera odbędzie się 24 września, czyli w przyszły piątek. Zobaczymy, jak prezentuje się znana specyfikacja techniczna tego modelu. Nie jest ona jeszcze kompletna, ale o Realme Narzo 50A wiemy już całkiem sporo.

Realme Narzo 50A ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+. W górnym wcięciu znajduje się kamerka 8 MP do selfie. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe dwa mają matryce 2 MP. To czujnik głębi oraz kamera do zdjęć makro.

Wiemy też, że w Realme Narzo 50A znajduje się 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85. Rozmiar pamięci RAM i miejsca na dane nie jest znany. Pod obudową umieszczono baterię o pojemności 6000 mAh. Będzie ona wspierać ładowanie o mocy 18 W. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme Narzo 50A – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85

rozmiar pamięci RAM – brak informacji

rozmiar pamięci na dane – brak informacji

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z nakładką producenta

źródło: fonearena