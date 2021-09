Oppo K9 Pro to nadchodzący średniak marki. W sieci pojawiły się rendery prasowe smartfona. Jego premiera jest już bardzo blisko. Częściowa specyfikacja techniczna telefonu przedostała się do sieci już wcześniej. Oficjalny debiut Oppo K9 Pro odbędzie się w tym miesiącu. Zobaczmy, co już o nim wiemy.