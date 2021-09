Galaxy A73 to nadchodzący smartfon marki Samsung. W sieci pojawiły się pierwsze plotki obejmujące ten telefon. Ma to być pierwszy model z serii A, który otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Zobaczmy, co już wiadomo o smartfonie Samsung Galaxy A73.

Samsung Galaxy A73 to nadchodzący smartfon Koreańczyków z tak zwanej wyższej półki średniej. Zobaczymy go jeszcze w tym lub 2022 r., zapewne wraz z modelem A53. Ten drugi już pojawiał się w przeciekach. Teraz pojawiły się plotki obejmujące aparat fotograficzny pierwszego z wymienionych telefonów.

Jeśli plotki są prawdziwe, to Samsung Galaxy A73 otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Na razie nie wiadomo, czy będzie to ISOCELL HM3, ale jest to bardzo prawdopodobne. Jeśli tak się stanie, to będzie to pierwszy model z serii A z kamerą mającą taką matrycę. Do tej pory koreański gigant sięgał po nią tylko w przypadku flagowców.

Samsung Galaxy A73 na razie objęty tajemnicą

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A73 na razie nie jest znana. W sieci pojawiły się tylko wspomniane plotki obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Pozostałe elementy wyposażenia są tajemnicą. Spodziewajmy się jednak ekranu AMOLED czy procesora Snapdragon z wyższej półki średniej. Na więcej szczegółów trzeba na razie poczekać.

