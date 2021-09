Xiaomi Mix 4 został zapowiedziany w sierpniu. Wtedy ogłoszono trzy wersje kolorystyczne obudowy, ale nie każda z nich trafiła od razu do sprzedaży. Dotyczy to opcji Ceramic White, której dostępność ogłoszono teraz. Cena tej edycji smartfona Xiaomi Mix 4 pozostała bez zmian.

Xiaomi Mix 4 został zaprezentowany w sierpniu. Potem smartfon trafił do sprzedaży, ale nie był dostępny w każdej z dostępnych opcji kolorystycznych. Wśród nich jest Ceramic White, czyli biała ceramiczna. Teraz można zakupić i ten wariant flagowca Xiaomi Mix 4. Jaka jest cena?

Cena Xiaomi Mix 4 w Chinach została ustalona na 4999 juanów (ok. 3 tys. zł) za podstawową konfigurację. To samo dotyczy opcji Ceramic White. W tym przypadku kwota nie ulega zmianie. Najbogatsza konfiguracja obejmująca 12 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane kosztuje 6299 juanów (ok. 3,8 tys. zł).

Na razie Xiaomi Mix 4 dostępny jest tylko w Chinach. Nie wiadomo, czy producent zdecyduje się na wprowadzenie tego urządzenia na inne rynki, choć jest to możliwe. O tym jednak przekonamy się z czasem. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mix 4 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 Plus

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie pod ekranem

aparat fotograficzny 108 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

225 g

Android 11 z MIUI 12.5

źródło: gizmochina