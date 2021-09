Redmi 10 to tańszy smartfon Xiaomi, który trafia do Europy. Cena modelu jest naprawdę atrakcyjna. W zamian można liczyć na całkiem ciekawą specyfikację techniczną. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Redmi 10 w tej kwocie i ile trzeba tak naprawdę za niego zapłacić.