MIUI 12.5 Enhanced Edition to aktualizacja, która wkrótce trafi także na modele submarki Xiaomi. Będą to smartfony z serii Redmi Note 10, Redmi Note 9 i Redmi Note 8. Mamy rozpiskę modeli. Uaktualnienie do MIUI 12.5 Enhanced Edition będzie udostępniane na te telefony od przyszłego miesiąca.

MIUI 12.5 Enhanced Edition trafia sukcesywnie na kolejne telefony. Najpierw były to sprzęty z logo Xiaomi, a wkrótce również kolejne należące do jej submarki. Tym razem będą to średniaki z serii Redmi Note 10, 9 oraz 8. Wiemy, że aktualizacja na te smartfony ma być udostępniana od października, co producent już potwierdził. Poniżej wykaz modeli.

Aktualizacja MIUI 12.5 Enhanced Edition na te modele Redmi Note 10 9 i 8

Redmi Note 8

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 10 5G

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Widzimy, że w kolejnej turze na MIUI 12.5 Enhanced Edition załapie się także jeszcze jeden smartfon Xiaomi. To model Mi 10 Youth Edition. Oczywiście w październiku aktualizacja ma być udostępniana na urządzenia z chińskiej dystrybucji. Z czasem oprogramowanie dostaną także telefony z innych rynków. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

źródło