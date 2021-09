Google Pixel 6 Pro zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiła się niemal dokładna specyfikacja techniczna obejmująca aparat fotograficzny. Wiemy, po jakie sensory sięgnął producent. Kamera modelu Google Pixel 6 Pro zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, co już o niej wiemy.

Google Pixel 6 Pro to nadchodzący flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem do sieci znowu wyciekła specyfikacja techniczna związana z kamerą. Dowiadujemy się, z jakich sensorów składa się aparat fotograficzny modelu Google Pixel 6 Pro. Rzućmy sobie na to okiem.

Google Pixel 6 Pro otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsung GN1 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z Sony IMX386 12 MP. Całość uzupełnia teleobiektyw z Sony IMX586 48 MP. Przednia kamerka to najpewniej czujnik IMX663 12 MP.

Tak więc specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 6 Pro przestaje pomału skrywać przed nami tajemnice. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na debiut. Ten odbędzie się w drugiej połowie października. Znane dane techniczne smartfona widoczne są poniżej.

Google Pixel 6 Pro – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości 1440 x 3120 pikseli

autorski procesor Tensor

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło: XDA-Developers