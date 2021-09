Realme 9 to nadchodzące smartfony zyskującej na popularności marki. CEO firmy, Madhav Sheth przekazał, że zobaczymy je dopiero 2022 r. Pierwotny plan zakładał debiut w tym roku, ale ten uległ zmianie. Premiera smartfonów Realme 9 została przesunięta w wyniku globalnych problemów z dostępnością półprzewodników.

Realme 9 to smartfony, które już pojawiały się w przeciekach. Wszystko wskazywało na to, że zobaczymy je jeszcze w tym roku. Choć za nami dopiero świeża premiera modeli 8s 5G i 8i. Tak się jednak nie stanie i będziemy musieli poczekać na dostępność dopiero do 2022 r. Taki szczegół ujawnił sam CEO marki, Madhav Sheth.

Premiera telefonów z serii Realme 9 została po prostu opóźniona. Madhav Sheth w wywiadzie, który udzielił serwisowi źródłowemu, ujawnił, że firma została zmuszona do takiego ruchu w wyniku globalnych problemów z dostępnością półprzewodników. Jak dobrze wiemy dotykają one nie tylko branżę telefonów, ale także wiele innych.

Smartfony Realme 9 w 2022 r. i Madhav Sheth uspokaja

Madhav Sheth uspokaja i wyjaśnia, że opóźnienie dotyczy tylko serii Realme 9. Pozostałe premiery telefonów na ten rok na razie przebiegają bez zakłóceń. Wszystko odbywa się zgodnie z wcześniejszymi planami, co warto mieć na uwadze.

źródło: GSMArena