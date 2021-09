Wrześniowa aktualizacja, która w wielu przypadkach jest uaktualnieniem One UI 3.1.1, trafia na kolejne urządzenia z serii Samsung Galaxy. Otrzymały ją już smartfony Galaxy S20, S10 czy Note 20. W rzeczywistości lista telefonów jest znacznie dłuższa. Zobaczmy sobie, na które modele trafiła wrześniowa aktualizacja.

Wrześniowa aktualizacja trafia sukcesywnie na kolejne modele Samsung Galaxy. Koreańczycy rozpoczęli jej dystrybucję pod koniec zeszłego miesiąca. Nastąpiło to dokładnie 30 sierpnia, czyli na około tydzień przed rozpoczęciem wdrażania uaktualnienia przez Google. Znajdziemy tu dwie istotne zmiany.

Wrześniowa aktualizacja wprowadza oczywiście aktualne poprawki bezpieczeństwa, które przygotowało dla Androida Google. Następnie mamy patch obejmujący problemy z Android Auto. Zaczęto go udostępniać w maju, ale dopiero teraz stał się ogólnodostępny. W przypadku wybranych urządzeń jest to także One UI 3.1.1, czyli najnowsza wersja autorskiej nakładki firmy. Poniżej lista telefonów, które w wybranych regionach dostały już najnowszą aktualizację.

Wrześniowa aktualizacja dla tych modeli Samsung Galaxy

Galaxy S10 / S10+ / S10e — G97xFXXSCFUH5

Galaxy S10 Lite — G770FXXS6EUH5

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra — G98xxXXSADUH5

Galaxy S20 FE — G78xxXXU3AUH5

Galaxy S20 FE 5G — G781BXXU4CUH5

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra — G99xBXXS3AUHD / G99xU1UES4AUH9

Galaxy Fold / Fold 5G — F907NKOU3FUHB

Galaxy Z Flip — F700FXXU8EUH5 / F700NKOU3EUH

Galaxy Z Flip 5G — F707BXXU5EUH4 / F707NKSU2DUH4

Galaxy Z Flip 3 — F926BXXU1AUHF

Galaxy Note 10 / Note 10+ — N971NKSU2FUH7

Galaxy Note 10 Lite — N770FXXU8EUH5

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra — N98xxXXS3DUH5

Galaxy A8 (2018) — A530FXXSLCUH5

Galaxy A52 — A525FXXU4AUH3

Galaxy A52 5G — A528BXXS1AUHA

Galaxy A72 — A725FXXU4AUH2

Galaxy M21 — M215FXXU2BUH6

Galaxy M31 — M315FXXU2BUH6

