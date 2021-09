Galaxy Note 22 to smartfon marki Samsung, który ma zadebiutować w 2022 r. Nowy flagowiec z S Pen znajduje się już na etapie prac. Wskazują na to świeże plotki pochodzące z łańcucha dostaw. Premiera telefonu Samsung Galaxy Note 22 prędko się jednak nie odbędzie. Zobaczymy go za niecały rok.

Samsung Galaxy Note 22 to flagowiec z piórkiem S Pen, którego spodziewamy się w 2022 r. Pomimo tego, że w tym Koreańczycy zdecydowali się pominąć takie urządzenie. Wiemy jednak, że seria nie została całkowicie pogrzebana i brak tegorocznego modelu powiązany jest również z problemami obejmującymi dostawy oraz dostępność półprzewodników. Czego się dowiadujemy?

Świeże plotki o smartfonie Samsung Galaxy Note 22 przekazał leaker Ice Universe, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu koreańskiej marki. Szczegóły związane są z łańcuchem dostaw. To tam zasłyszano, że firma rozpoczęła prace nad kolejnym flagowcem z piórkiem S Pen. Co nie dziwi, choć do premiery jest daleko.

Premiera modelu Samsung Galaxy Note 22 z S Pen dopiero latem

Samsung Galaxy Note 22 to smartfon, którego prędko nie zobaczymy. Jego premiera planowana jest dopiero na lato 2022 r. Tak więc na nowego flagowca z rysikiem S Pen jeszcze trochę poczekamy. Do tego czasu będzie on obiektem wielu przecieków.

źródło