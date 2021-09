Galaxy S22 Ultra to nadchodzący flagowiec marki Samsung. W sieci pojawiły się świeże plotki obejmujące aparat fotograficzny. Dowiadujemy się, że kamera otrzyma nawet 10-krotny zoom optyczny. Tak naprawdę pojawią się dwa obiektywy zmiennoogniskowe. Zobaczmy, co wiemy o aparacie modelu Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra to nadchodzący flagowiec koreańskiej marki, który był obiektem już wielu przecieków. W sieci pojawiły się nowe plotki. Tym razem obejmujące aparat fotograficzny oraz przednią kamerkę do selfie. Jeśli są prawdziwe, to powinniśmy spodziewać się, że pojawi się 10-krotny zoom optyczny, a więc podobny do tego z poprzednika.

Aparat modelu Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma główny sensor 108 MP 3. generacji. Następnie mamy dwa obiektywy zmiennoogniskowe z matrycami 12 MP. Tutaj będzie obsługiwany 3-krotny i 10-krotny zoom optyczny. Rozmiar pikseli nie ulegnie zmianie (1,22 μm) i mamy spodziewać się także OIS (optycznej stabilizacji obrazu).

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma kamerkę 40 MP

Przednia kamerka smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra dostanie sensor z matrycą 40 MP. Podobny jest w tegorocznym modelu. Aparat nie zostanie jednak schowany pod ekranem. Nadal spodziewajmy się jakiegoś wcięcia w wyświetlaczu. Wiemy, że będzie ono okrągłe i znajdzie się pośrodku na górze lub w jednym z narożników.

źródło: Weibo