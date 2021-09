Xiaomi 11T Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. W sieci pojawiły się nowe rendery prasowe, które ujawniają nam wygląd. Smartfon nawiązuje designem do serii Redmi K40. Częściowa specyfikacja techniczna również jest znana. Zobaczmy, jak prezentują się nowe rendery Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi 11T Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się 15 września. Telefon zapowiada się naprawdę ciekawe i był już obiektem wielu wycieków. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe rendery prasowe, które opublikował Ishan Agarwal. Rzućmy sobie na nie okiem.

Smartfon Xiaomi 11T Pro designem nawiązuje do serii Redmi K40. Ma bardzo podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Z przodu możemy zobaczyć wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że tym razem jest to ekran wykonany w technologii OLED-owej.

Premiera Xiaomi 11T Pro jest już blisko. Plotki mówią o tym, że smartfon otrzyma procesor Snapdragon 888 z 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Producent potwierdził też, że bateria będzie wspierać bardzo szybkie ładowanie HyperCharge. Znana specyfikacja techniczna, ale jeszcze niekompletna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 11T Pro – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran OLED o odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło: pricebaba