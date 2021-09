Vivo X70 Pro Plus to nowy flagowiec marki. Premiera odbyła się w Chinach wraz z dwoma tańszymi modelami. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna wszystkich trzech telefonów. Zobaczmy więc sobie, co ma do zaoferowania Vivo X70 Pro Plus i czym się różni względem pozostałych dwóch smartfonów.