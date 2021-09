Oppo K9 Pro to nowy średniak Chińczyków. Dostrzeżono go na stronie jednego z tamtejszych operatorów. Tam pojawiła się cena i specyfikacja techniczna. Mamy też rendery, które ujawniają wygląd smartfona. Wiemy, że Oppo K9 Pro ma ekran AMOLED i procesor MediaTek Dimensity 1200. Zobaczmy, co wiemy o tym modelu.