Vivo X70 Pro Plus to flagowiec, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia, które prezentują rzeczywisty wygląd smartfona w dwóch kolorach obudowy. Telefon ma ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny. Dowiadujemy się też, że cena Vivo X70 Pro Plus będzie naprawdę wysoka.

Vivo X70 Pro Plus jest już naprawdę blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia oraz informacje o przedsprzedaży. Cena smartfona będzie naprawdę wysoka. Rzućmy sobie jednak okiem na wspomniane fotografie, które prezentują plecki modelu Vivo X70 Pro Plus.

Cena Vivo X70 Pro Plus w Chinach ma wynieść aż 7999 juanów. To około 4750 złotych. Jeśli smartfon trafi do Europy, to będzie znacznie droższy. W Polsce możemy nawet spodziewać się kwoty grubo przekraczającej sumę 6 tys. złotych.

Vivo X70 Pro Plus widoczny na powyższych zdjęciach ma poczwórny aparat fotograficzny opracowany we współpracy z ZEISS. Na fotkach można też dostrzec obiektyw peryskopowy, który zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Premiera odbędzie się później w tym miesiącu. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo X70 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 2K z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888+

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

164,8 x 75,5 x 9 mm

Android 11

źródło (2)