Android 12.1 może być kolejną odsłoną platformy Google. Taka aktualizacja ma pojawić się jeszcze przed systemem Android 13. Skąd to wiemy? W AOSP dostrzeżono informacje o API 32 poziomu, który normalnie byłby powiązany z 13 odsłoną oprogramowani. Wygląda jednak na to, że wiążą się z systemem Android 12.1.

Google już od jakiegoś czasu nie udostępniało kolejnych wersji własnych systemów z numerkami x.1, choć w przeszłości takie były. Wygląda jednak na to, że w tym roku czeka nas Android 12.1. W AOSP (Android Open Source Project) doszukano się wzmianek o nowym oprogramowaniu. I wygląda na to, że wcale nie jest to następny Android 13, którego spodziewamy się w 2022 roku.

W AOSP pojawiły się informacje o API 32 poziomu, czyli kolejnym po Androidzie 12, który wprowadzi 31 poziom. Normalnie myślelibyśmy, że te nadchodzące interfejsy będą wiązały się z Androidem 13. Jednak nie znaleziono tu nawiązań do wydania „T” platformy Google. Tak więc musi to być coś innego.

Aktualizacja do systemu Android 12.1 niemal pewna

Wzmiankom o API 32 poziomu przyjrzano się dokładniej i te zdają się jasno wskazywać na aktualizację do wersji Android 12.1, a nie 13. Sugeruje to m.in. gałąź sc-v2-dev, gdzie sn to skrót od Snow Cone, czyli nazwy kodowej Androida 12. Z czasem poznamy więcej szczegółów.

