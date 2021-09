Xiaomi 12 to nowy flagowiec chińskiej marki. W sieci pojawiły się świeże plotki obejmujące aparat fotograficzny smartfona. Jeśli są prawdziwe, to powinniśmy spodziewać się sensorów z matrycami 200 i 50 MP. Będą to czujniki Samsunga. Jest bardzo możliwe, że premiera telefonu Xiaomi 12 odbędzie się nieco wcześniej.