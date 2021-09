Samsung Galaxy S22 to nadchodząca seria flagowców koreańskiej marki. Premiery telefonów spodziewamy się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem te ponownie są w ogniu przecieków. Tym razem nowe informacje pojawiły się na łamach koreańskich mediów. Tam dowiadujemy się, że nie powinniśmy spodziewać się wyczekiwanej funkcji.

Wspomnianą funkcją jest kamerka schowana pod ekranem. Rozwiązanie to zaimplementowano już w składanym smartfonie Z Fold 3. Jednak Samsung Galaxy S22 nie ma go otrzymać. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się przedniego aparatu fotograficznego umieszczonego we wcięciu ekranu.

Premiera modeli Samsung Galaxy S22 jeszcze odległa

Na smartfony Samsung Galaxy S22 jeszcze trochę sobie poczekamy. Ich oficjalnej zapowiedzi spodziewamy się dopiero na początku 2022 r. Konferencja Unpacked, gdzie je zobaczymy, odbędzie się pewnie na początku stycznia. Do tego czasu nowe flagowce koreańskiej marki będą z pewnością obiektem jeszcze wielu przecieków. To samo źródło dodało, że w wersji Ultra mamy ponownie spodziewać się ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala.

