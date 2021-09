Lenovo Tab 12 Pro to nowy tablet chińskiej marki. Urządzenie doczekało się oficjalnej premiery i jest z pewnością ciekawe. Znajdziemy tu 12,6-calowy ekran OLED o wysokiej rozdzielczości. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 870. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Lenovo Tab 12 Pro

Lenovo Tab 12 Pro to nowy tablet marki z półki premium. Cena została ustalona na poziomie 609,99 dol. Natomiast model z 5G będzie dostępny od 899 euro na terenie Europy. Sprzedaż rozpocznie się w październiku. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna tabletu Lenovo Tab 12 Pro.

Tablet Lenovo Tab 12 Pro ma 12,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 870. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Pod obudową jest bateria o pojemności 10200 mAh z obsługą ładowarki o mocy 45 W.







Lenovo Tab 12 Pro pozwala na pracę z użyciem rysika Precision Pen 3. Znajdziemy tu też cztery głośniki przygotowane we współpracy z JBL czy kamerkę 8 MP do wideorozmów. Tylny aparat składa się z sensorów 13 i 5 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z gwarantowaną aktualizacją do 12 wersji systemu Google. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Lenovo Tab 12 Pro – specyfikacja techniczna

12,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 + 5 MP

bateria o pojemności 10200 mAh

cztery głośniki JBL

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

modem 5G (opcjonalnie)

NFC

USB C

Android 11 z aktualizacją do Androida 12

