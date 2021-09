Vivo V21s to smartfon, którego premiera odbyła się w Indonezji. Cena nie jest wygórowana, a specyfikacja techniczna z typowej niższej półki średniej. Telefon ma procesor MediaTek Helio G80 oraz 6,51-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu Vivo V21s.

Vivo V21s to smartfon, który debiutuje niedługo po modelu bez dopisku S z 5G. Urządzenie wprowadzono do oferty w Indonezji, gdzie cena została ustalona na poziomie 2799000 IDR, czyli około 750 złotych.

Smartfon ma 6,51-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Pod obudową Vivo V21s znajduje się 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G80. Następnie mamy 4 GB pamięci operacyjnej RAM czy 128 GB miejsca na dane. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W.

Vivo V21s ma też potrójny aparat fotograficzny z sensorem 50 MP. Pozostałe dwie kamerki mają matryce 2 MP i są to czujnik głębi oraz aparat do zdjęć makro. Przedni pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką FunTouch OS 11.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Vivo V21s – specyfikacja techniczna

6,51-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G80

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

182 g

Android 11 z FunTouch OS 11.1

