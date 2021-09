Xiaomi 11T Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Premiera smartfona odbędzie się za kilka dni i mamy okazję zobaczyć nowy teaser. Na nim ujawniono, że telefon obsłuży ładowanie HyperCharge o mocy aż 120 W. Znamy to już z modelu Mix 4. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o Xiaomi 11T Pro.