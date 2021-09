Redmi K50 z tak szybkim ładowaniem jak Xiaomi Mi Mix 4 i 11T Pro

Redmi K50 to seria flagowców chińskiej submarki. Dowiadujemy się, że dostaną tak szybkie ładowanie baterii, które oferują modele Xiaomi Mi Mix 4 oraz 11T Pro. To oznacza, że otrzymają wsparcie dla technologii HyperCharge, czyli ładowania o mocy 120 W. Na premierę Redmi K50 trochę jeszcze poczekamy.

Redmi K50 to seria flagowców, która już pojawiała się w przeciekach. Nowe telefony marki zostaną pokazane dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem na łamach chińskiej społecznościówki Weibo pojawiły się informacje związane z ładowaniem baterii. To ma być tak szybkie, jak w przypadku modeli Xiaomi Mi Mix 4 czy 11T Pro.

Jeśli seria Redmi K50 ma rzeczywiście ładować się tak szybko, jak to jest w przypadku smartfonów Xiaomi Mi Mix 4 i 11T Pro, to oznacza, że mamy spodziewać się technologii HyperCharge. Ta umożliwia ładowanie akumulatorów smartfonów z użyciem ładowarki o mocy aż 120 W. W przypadku baterii o pojemności 4500 mAh może to trwać tylko 15 minut.

Premiera Redmi K50 jeszcze odległa

Wiemy, że Xiaomi planuje wprowadzić do oferty smartfony z serii Redmi K50 dopiero za kilka miesięcy. Przecieki mówią o debiucie przed Chińskim Nowym Rokiem, który wypada w lutym. Tak więc spodziewajmy się tych telefonów w okolicy stycznia 2022 r. Do tego czasu będą one obiektem jeszcze wielu przecieków.

