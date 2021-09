Redmi K40s to nowy flagowiec submarki Xiaomi. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Dowiadujemy się, że otrzyma ekran OLED z odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 870. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje Redmi K40s.

Redmi K40s to to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wygląd na to, że debiut tego telefonu jest naprawdę blisko. Nowe informacje na jego temat ujawnił leaker ukrywający się pod nickiem Digital Chat Station, który do tej pory serwował nam sprawdzone plotki z obozu Xiaomi. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna Redmi K40s. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.

Redmi K40s ma dostać 6,7-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Będzie to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 870, który znamy chociażby z OnePlusa 9R. Nie zabraknie także aparatu fotograficznego z głównym sensorem 50 MP.

Pełna specyfikacja techniczna Redmi K40s tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Redmi K40s nie jest na razie znana. Pewnie więcej informacji uzyskamy bliżej planowanego debiutu. Data premiery nie jednak również znana. Na więcej szczegółów musimy po prostu na razie poczekać.

