Realme GT Neo 2 to nowy flagowiec chińskiej marki. Już wcześniej w sieci pojawiły się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Teraz producent potwierdził taki model. Spodziewamy się, że premiera smartfona odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Zobaczmy, co już wiadomo na temat Realme GT Neo 2.

Realme GT Neo 2 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Został on dostrzeżony niedawno na stronie urzędu TENAA. Tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Producent przerwał milczenie w sprawie tego modelu i potwierdził, że debiut jest blisko. Zobaczmy, co wiemy o Realme GT Neo 2.

Smartfon Realme GT Neo 2 ma 6,62-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 870. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Spodziewajmy się również 128 lub 256 GB miejsca na dane.

Realme GT Neo 2 ma również potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP oraz kamerkę 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 2 – specyfikacja techniczna

6,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

199,8 g

Android 11

