ColorOS 12 to nowa nakładka marki Oppo, która będzie bazować na systemie Android 12. Jej premiera jest bardzo blisko, co potwierdza nowy teaser. Firma zamierza ujawnić więcej informacji już jutro. Wiemy, że Oppo planuje zaprezentować nakładkę ColorOS 12 w przyszłym tygodniu.

ColorOS 12 to nakładka na systemie Android 12, nad którą Oppo pracuje od kilku miesięcy. Oprogramowanie według przecieków ma zostać pokazane w przyszłym tygodniu. Wygląda na to, że tak rzeczywiście będzie, co sugeruje udostępniony przez producenta teaser. Zobaczmy, co na nim znajdziemy.

Wspomniany teaser udostępniony przez Oppo na oficjalnym koncie w społeczościówce Weibo widoczny jest poniżej. Na nim widać zegar ze wskazówkami ustawionymi na godzinę dwunastą. Co jasno sugeruje system Android 12 i bazującą na nim nakładkę ColorOS 12. Kiedy dokładnie ją zobaczymy?

Oppo pokaże nakładkę ColorOS 12 na Androidzie 12 13 września

Wiemy, że oficjalna premiera ColorOS 12 odbędzie się 13 września. Tego dnia zobaczymy nową nakładkę. Pewne szczegóły Oppo zamierza jednak ujawnić trochę wcześniej, co firma obiecała w opublikowanym dziś poście na Weibo. Kolejne informacje mamy poznać już jutro. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

