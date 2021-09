Vivo S10e to nowy średniak marki. Smartfon został dostrzeżony na stronie urzędu TENAA. Tam opublikowano jego zdjęcia. Jest też niemal kompletna specyfikacja techniczna. Telefon ma 6,44-calowy ekran AMOLED czy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Zobaczmy, co zaoferuje Vivo S10e.

Vivo S10e to smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu TENAA. Tam znalazła się jego specyfikacja techniczna. Debiut jest już zapewne nieodległy. Tymczasem zobaczmy, co ten sprzęt będzie miał do zaoferowania. Tak prezentuje się Vivo S10e.

Smartfon Vivo S10e ma 6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy 8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,4 GHz. SoC będzie wspomagany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria o pojemności nominalnej 3970 mAh.









Vivo S10e ma też potrójny aparat fotograficzny z sensorami 64, 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Urządzenie waży 175 g i pracuje pod kontrolą Androida 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo S10e – specyfikacja techniczna

6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,4 GHz

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 3970 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

175 g

Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło