OnePlus 10 to kolejny flagowiec chińskiej marki. W sieci pojawiły się plotki obejmujące design smartfona. Ten ma być zbliżony do tego, co znamy z OnePlus 9. Jednak zostanie on doszlifowany i ma prezentować się lepiej. Na premierę telefonów z serii OnePlus 10 poczekamy sobie do pierwszej połowy 2022 r.

OnePlus 10 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. W sieci pojawiły się świeże plotki związane z nadchodzącymi telefonami chińskiej marki i te obejmują design. Dowiadujemy się, że ten ma być zbliżony do tego, co znamy już z tegorocznej serii 9. Co nie oznacza, że będzie on identyczny.

Chińczycy chcą oprzeć design modeli OnePlus 10 na serii 9, ale planują go dopracować. To oznacza, że pojawią się jakieś zmiany wizualne, ale te na razie objęte są tajemnicą. Nie wiadomo więc, na co dokładnie ma zdecydować się producent. To okaże się pewnie bliżej planowanej premiery, a do tej jeszcze daleko.

Premiera OnePlus 10 dopiero w 2022 roku

Pamiętajmy, że premiera smartfonów z serii OnePlus 10 odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Najpewniej w pierwszym kwartale 2022 r. Możliwe jednak, że będzie podobnie, jak w przypadku serii 9, której wygląd poznaliśmy na kilka miesięcy przed oficjalną zapowiedzią. Pozostaje liczyć, że tym razem będzie podobnie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło