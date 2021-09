HarmonyOS 3.0 i EMUI 12 to nowe oprogramowanie Huawei. Chińczycy planują wprowadzić te nakładki w przyszłym miesiącu. Ich debiut zbliża się więc wielkimi krokami. Aktualizacja będzie dostępna na wiele urządzeń. Sam fakt opracowania EMUI 12 oznacza, że Huawei skupia się nie tylko na autorskim HarmonyOS 3.0.

Huawei zapowiedziało EMUI 12 pod koniec sierpnia. W drodze jest także aktualizacja HarmonyOS 3.0, które będzie dużym uaktualnieniem platformy ciągle zyskującej na popularności. Zobaczmy, kiedy zobaczymy nowe nakładki i co już o nich wiadomo.

Huawei wprowadzi HarmonyOS 3.0 i EMUI 12 w przyszłym miesiącu

Chińskie media raportują, że premiera nakładki EMUI 12 oraz platformy HarmonyOS 3.0 odbędzie się w październiku. Będzie to duża aktualizacja, która trafi na wiele urządzeń. Choć z pewnością nie dostaną je wszystkie modele telefonów czy tabletów, które zaktualizowano do wydania z numerkiem 2.x. Jeszcze w tym miesiącu czeka nas premiera wersji 2.1, która zadebiutuje wraz z Huawei P50.

Nowości z HarmonyOS 3.0 na razie nie są znane. Tych jednak z pewnością nie zabraknie. Wiemy za to, co wprowadza aktualizacja do EMUI 12. Huawei skupiło się na uproszczeniu designu nakładki. Następnie mamy nowe i bogatsze animacje. Jest też odświeżony panel sterowania czy funkcja Urządzenie+.

źródło