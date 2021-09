Xiaomi 11T to flagowiec, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się rendery, które prezentują telefon w etui. Te ujawniają nam design smartfona i wiemy, że z tyłu znajdziemy potrójny aparat fotograficzny. Natomiast z przodu Xiaomi 11T ma ekran OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Xiaomi 11T to smartfon, który zostanie zaprezentowany później w tym miesiącu. Tymczasem do sieci wyciekły rendery. Tym razem są to grafiki jednego z producentów etui, który już przygotował zgodne akcesoria. W ten sposób mamy okazję zobaczyć design Xiaomi 11T, choć jedna kwestia jest tu dyskusyjna.

Xiaomi 11T widoczny na poniższych renderach w etui ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. To się zgadza. Jednak sam aparat fotograficzny odbiega od tego, co widzieliśmy na oficjalnym renderze prasowym. Pojawia się czwarty obiektyw. Jak by tego było mało, to jeden jest peryskopowy, a takiego rzekomo nie mamy się tutaj spodziewać.











W każdym razie Xiaomi 11T jest już blisko. Częściowa specyfikacja techniczna jest już znana. Smartfon otrzyma układ MediaTek Dimensity 1200. Wiemy, że Snapdragon 888 pojawi się tylko w edycji Pro. Znane, ale jeszcze niekompletne dane techniczne telefonu widoczne są poniżej.

Xiaomi 11T – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran OLED o odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

