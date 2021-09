Redmi 10 Prime to smartfon Xiaomi, który pojawiał się w przeciekach. Dziś zgodnie z zapowiedziami odbyła się jego premiera w Indiach. Cena to zaledwie 12499 rupii indyjskich (ok. 650 zł) za wersję z 64 GB pamięci. Model mający 128 GB miejsca kosztuje tylko 2000 rupii więcej (ok. 104 zł). Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Redmi 10 Prime.

Smartfon Redmi 10 Prime ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G88. Układ wspomagany jest przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 6000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W. Jest też zwrotne na poziomie 9 W.

Redmi 10 Prime ma też poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP. Całość uzupełniają dwa czujniki 2 MP. Jeden do głębi a drugi do zdjęć makro. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.5. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 10 Prime – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

181 g

Android 11 z MIUI 12.5

