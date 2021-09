Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Smartfon z pewnością zapowiada się ciekawie. Urządzenie ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny. Na łamach chińskiej społecznościówki Weibo pojawiły się świeże plotki, które obejmują kamerę. Dokładnie jej specjalny tryb slow-mo.

Plotki przekazane przez leakera ukrywające się pod nickiem Digital Chat Station mówią o tym, że Xiaomi 12 Ultra otrzyma aparat fotograficzny z trybem slow-mo nawet w 1920 fps. Wiemy, że funkcja obecnie jest testowana w połączeniu z sensorem mającym matrycę 50 MP. Zapowiada się więc naprawdę ciekawie. Więcej szczegółów nie podano.

Aparat Xiaomi 12 Ultra może nie mieć sobie równych

Xiaomi 12 Ultra zapewne będzie pretendował do stania się liderem w rankingu kamer DxOMark Mobile. Podobnie jak to było w przypadku tegorocznego flagowca. Aparat fotograficzny z pewnością zapewni wiele możliwości. Na premierę jednak trochę jeszcze poczekamy. To smartfon, który zostanie zaprezentowany jakoś w pierwszej połowie 2022 roku. Do tego czasu będzie jeszcze obiektem wielu przecieków.

