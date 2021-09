Samsung Galaxy S21 FE to wyczekiwany smartfon. W sieci pojawiła się data premiery. Smartfon ma zadebiutować dopiero za niespełna dwa miesiące. Jeśli ktoś liczył na debiut we wrześniu, to nic takiego nie ma się wydarzyć. Na zapowiedź modelu Samsung Galaxy S21 FE mamy poczekać do końcówki przyszłego miesiąca.