Redmi 10 Prime to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera jest bardzo blisko. Telefon ma premierę już jutro. Tymczasem producent potwierdził, jaka bateria znajdzie się pod obudową telefonu. Będzie to pojemny akumulator z funkcją zwrotnego ładowania. Zobaczmy, jaka będzie specyfikacja Redmi 10 Prime.

Redmi 10 Prime to nowy smartfon Xiaomi, który zostanie pokazany 3 września. Premiera jest więc bardzo blisko. Pod obudową znajdzie się wielka bateria, co potwierdził jeden z przedstawicieli marki. Będzie to akumulator o pojemności aż 6000 mAh. Co jeszcze wiemy o Redmi 10 Prime?

Bateria z Redmi 10 Prime zaoferuje ponadto funkcję zwrotnego ładowania. Tak więc smartfon będzie mógł być wykorzystany w roli powerbanku. Telefon ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor MediaTek Helio G88.

Redmi 10 Prime to również poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Znana specyfikacja techniczna tego telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 10 Prime – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

181 g

Android 11 z MIUI 12.5

