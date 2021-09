Realme 8i oraz Realme 8s 5G to dwa nowe średniaki marki. Jest data premiery smartfonów i te zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu. Wiemy, że dostaną one nowe procesory marki MediaTek. W pierwszym telefonie będzie to Helio G96, a w drugim Dimensity 810. Zobaczmy, co wiemy o specyfikacjach tych modeli Realme.