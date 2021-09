Google Pixel 6 Pro i Pixel 6 to wyczekiwane smartfony. W sieci pojawiły się informacje obejmujące przedsprzedaż. Jest też data rynkowej premiery. Nowe telefony z logo G będzie można zamawiać dopiero w przyszłym miesiącu. Domniemana premiera modeli Google Pixel 6 we wrześniu się nie odbędzie.

Google Pixel 6 Pro to wyczekiwany flagowiec z Androidem, który był obiektem wielu przecieków. Wraz z nim zadebiutuje tańszy model. Kiedy rozpocznie się przedsprzedaż? Rąbka tajemnicy w tej kwestii udzielił serwis źródłowy. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Jeśli plotki są prawdziwe, to przedsprzedaż modeli Google Pixel 6 i 6 Pro rozpocznie się 19 października. To oznacza, że oficjalna konferencja, gdzie odbędzie się prezentacja nowych modeli, odbędzie się tego samego dnia lub ewentualnie nieco wcześniej. Termin ten na razie pozostaje tajemnicą. Poznamy go bliżej planowanego wydarzenia.

Przedsprzedaż Google Pixel 6 Pro i 6 potrwa kilka dni

To samo źródło wspomina, że przedsprzedaż smartfonów Google Pixel 6 i 6 Pro potrwa przez 9 dni. 28 października telefony mają trafić w ręce pierwszych klientów oraz na sklepowe półki. Oczywiście w Polsce nie będą dostępne w oficjalnej dystrybucji. Z pewnością jednak będzie je można zakupić poprzez wybrane sklepy. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

