Xiaomi 11T Pro to nadchodzący flagowiec marki, który zostanie zaprezentowany w tym miesiącu. Tymczasem już teraz mamy okazję zobaczyć rendery telefonu. Na nich widać, jak producent zaprojektował aparat fotograficzny. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi 11T Pro to flagowiec, który był już obiektem wielu przecieków. Smartfon zadebiutuje za kilkanaście dni. Tymczasem już teraz mamy okazję zobaczyć jego rendery prasowe. Opublikował je młody leaker Ishan Agarwal. Zobaczmy, co już wiemy o modelu Xiaomi 11T Pro.

Rendery Xiaomi 11T Pro ukazują nam smartfona z ekranem z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Wiemy, że jest to panel OLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Widać też laserowy autofocus. Kolory obudowy to Meteorite Gray, Celestial Blue oraz Moonlight White.

Xiaomi 11T Pro otrzyma procesor Snapdragon 888. SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 120 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 11T Pro – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran OLED o odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło