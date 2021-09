Samsung Galaxy S22 Ultra i Galaxy S22 Plus to nadchodzące flagowce marki. W sieci pojawiły się informacje obejmujące baterie dla obu smartfonów. Są to szczegóły dotyczące pojemności akumulatorów. Zobaczmy więc sobie, jakie plany wiąże Samsung pod tym kątem z serią Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 Ultra oraz Galaxy S22 Plus to smartfony, które zobaczymy na początku 2022 r. Były one już obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się, jakie baterie znajdą się pod obudową obu flagowców. W sieci pojawiły się informacje obejmujące pojemność akumulatorów, które dostrzeżono na stronie jednego z chińskich urzędów.

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma baterię ukrywającą się pod nazwą EB-BS908ABY. Jej nominalna pojemność to 4855 mAh. Tak więc na opakowaniu spodziewajmy się informacji o 5000 mAh. Natomiast akumulator dla modelu Plus to EB-BS906ABY o pojemności nominalnej 4370 mAh (4500 mAh na pudełku).

Samsung Galaxy S22 Ultra i Plus w styczniu

Samsung rzekomo planuje uruchomić masową produkcję smartfonów Galaxy S22 Ultra oraz Plus już w listopadzie. Natomiast oficjalna zapowiedź odbędzie się w pierwszej połowie stycznia. Potem ruszy przedsprzedaż. Do tego czasu nowe modele flagowców będą jeszcze obiektem mnóstwa przecieków. Ich wygląd również powinniśmy poznać w okolicy jesieni tego roku.

źródło