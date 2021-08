Xiaomi Mi Note 11 to nadchodzący średniak chińskiej marki. W Państwie Środka zadebiutuje pod nazwą CC11. Smartfon został dostrzeżony na stronie urzędu TENAA. Tam pojawia się niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Zdjęć na razie nie udostępniono. Zobaczmy, co wiemy o modelu Xiaomi Mi Note 11.

Xiaomi Mi Note 11 ma 6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor z 8 rdzeniami taktowany zegarem do 2,4 GHz. SoC będzie wspomagany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128, 256 lub 512 GB miejsca. Bateria ma nominalną pojemność 4150 mAh.

Ponadto Xiaomi Mi Note 11 otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe elementy kamery nie są znane. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z MIUI 12.5. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Note 11 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,4 GHz

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o nominalnej pojemności 4150 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

157 g

Android 11 z MIUI

źródło