Realme GT Neo 2 to nadchodzący flagowiec marki. Smartfon został dostrzeżony na stronie urzędu TENAA, a tam pojawia się jego niemal kompletna specyfikacja techniczna. Urządzenie ma 6,62-calowy ekran AMOLED i procesor Snapdragon 870. Zobaczmy, co już wiemy na temat telefonu Realme GT Neo 2.

Smartfon Realme GT Neo 2 ma 6,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Procesor to Snapdragon 870. SoC będzie wspomagany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 64, 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność nominalną 4930 mAh. Na pudełku pewnie znajdzie się informacja o akumulatorze 5000 mAh.

Realme GT Neo 2 ma też potrójny aparat fotograficzny z sensorami 64, 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 MP. Smartfon waży 199,8 g. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 2 – specyfikacja techniczna

6,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

199,8 g

Android 11

