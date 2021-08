Realme 9 Pro, 9A, 9 i 9 Prime to nowe smartfony chińskiej marki, które zbliżają się wielkimi krokami. Dostrzeżono je na stronach różnych urzędów nadających certyfikaty, co przybliża je do debiutu. To oznacza, że premiera nowej serii musi być blisko. Zobaczmy, co wiadomo o serii Realme 9.