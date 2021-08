One UI 4 beta to poglądowa wersja oprogramowania, która wkrótce zostanie udostępniona użytkownikom modeli Samsung Galaxy S21. Kiedy to nastąpi? Już w przyszłym miesiącu, co potwierdził sam producent. Samsung zamierza ruszyć z oficjalnymi testami One UI 4 beta dla Galaxy S21 od września.