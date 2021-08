Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon marki Samsung, który zadebiutuje w 2022 r. Tymczasem firma pokazała ciekawy prototyp. To telefon, który ma wyświetlacz zginający się nie w jednym, ale dwóch miejscach. Sam pomysł nie jest najnowszy, ale pewnie nikt by się nie obraził, gdy taki był Samsung Galaxy Z Fold 4.