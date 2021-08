Realme 8s to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Będzie to jeden z pierwszych telefonów na świecie z układem MediaTek Dimensity 810 5G. Premiera musi być bardzo blisko. Urządzenie doczekało potwierdzenia. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Realme 8s.

Realme 8s to nadchodzący smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Najpierw wyciekły rendery i częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Potem mogliśmy zobaczyć urządzeniu na zdjęciu. Wiemy też, że będzie to jeden z pierwszych modeli na rynku z układem MediaTek Dimensity 810 5G, co już potwierdzono.

MediaTek Dimensity 810 5G to nowy układ dla średniaków. Zajdziemy tu szybsze rdzenie Cortex-A76 czy wsparcie dla technologii HyperEngine 2.0, która zapewnia optymalizacje pod kątem gier. Procesor z Realme 8s ma być wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Premiera jest blisko.

Realme 8s ma również 6,5-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme 8s – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

źródło