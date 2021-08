OnePlus 9RT to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie dostrzeżono na stronie indyjskiego urzędu BIS pod nazwą kodową MT2111. Wiemy, że telefon ma zadebiutować z systemem Android 12. Częściowa specyfikacja techniczna modelu OnePlus 9RT wyciekła wcześniej.

OnePlus 9RT to smartfon, który już pojawiał się w plotkach. Wiemy, że ma zadebiutować wraz z OxygenOS 12, czyli nową nakładką producenta opartą na systemie Android 12. Premiery spodziewamy się w październiku. Teraz sprzęt pojawił się na stronie indyjskiego urzędu BIS.

Na stronie BIS dostrzeżono smartfona marki ukrywającego się pod nazwą kodową MT2111. Wiemy, że jest to kryptonim modelu OnePlus 9RT. Sam certyfikat przybliża sprzęt do premiery i wiemy, że już na pewno zadebiutuje on na terenie Indii.

OnePlus 9RT ma bazować na starszym telefonie marki. Tym jest model 9R z marca tego roku. Zasadniczą różnicą pomiędzy oboma smartfonami będzie aparat fotograficzny. Główny sensor zostanie wymieniony na Sony IMX766 z matrycą 50 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 9RT – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 16 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z Warp Charge 65 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z OxygenOS 12

